Kolo Muani Juventus | nuova offerta di Comolli per abbattere il muro del Psg! Cifre dettagli e quella mossa che può cambiare tutto per la permanenza del francese

Juventus si gioca il tutto per tutto nel tentativo di assicurarsi Randal Kolo Muani, il talento francese conteso dal PSG. Damien Comolli ha presentato una nuova proposta che potrebbe rivoluzionare le carte in tavola, abbattendo gli ostacoli e portando a casa l’operazione. Cifre, strategie e un colpo di scena: questa mossa potrebbe essere decisiva per il futuro del giovane attaccante e per la stessa Juventus. La partita è aperta e il mercato può ancora sorprenderti.

Kolo Muani Juventus: la nuova offerta di Comolli per vincere la partita con il Psg! Cifre, dettagli e la mossa che può cambiare tutto. Il mercato Juventus non molla la presa su Randal Kolo Muani e, di fronte all'atteggiamento rigido del Paris Saint-Germain, il Direttore Generale Damien Comolli ha messo sul tavolo una nuova, ingegnosa proposta per sbloccare la trattativa. Secondo le ultime rivelazioni del giornalista Gianni Balzarini, la dirigenza bianconera sta portando avanti in queste ore un'offensiva basata su una formula complessa, pensata per venire incontro alle esigenze di tutti e per consegnare a Igor Tudor il suo attaccante preferito il prima possibile.

Juventus, l'indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

