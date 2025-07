Roma morto uno dei feriti dell’esplosione del distributore gpl

Una tragedia scuote Roma: si è spento Claudio Ercoli, uno dei feriti più gravi nell'esplosione al distributore di GPL. La sua scomparsa evidenzia il drammatico impatto di un evento che ha segnato profondamente la città. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa triste vicenda.

È morto Claudio Ercoli, uno dei due feriti più gravi nell’esplosione avvenuta a Roma nei giorni scorsi. Servizio di David Murgia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Roma, morto uno dei feriti dell’esplosione del distributore gpl

L'esplosione distributore Gpl a Roma:morto per le ustioni uno dei feriti,Marco Ercoli,54 anni.Reato di omicidio colposo. L'ipotesi iniziale di reato di lesioni gravissime,dopo la morte dell'ispettore dell'Eni, verrà rubricata a quella più grave di omicidio colposo.

#RomaEsplosione È morto uno dei feriti nell'esplosione di un deposito di Gpl alla periferia di Roma il #4luglio. La vittima, Claudio Ercoli, aveva ustioni sul 55% del corpo. Nel fascicolo di indagine della Procura ora potrebbe essere contestato il reato di omici

Esplosione Roma, morto uno dei feriti più gravi; È morto uno dei feriti nell'esplosione del distributore di gpl di Roma; Morto uno dei feriti nell'esplosione di un distributore a Roma, altri tre ancora in condizioni gravi.

Esplosione Roma, morto uno dei feriti - (askanews) – "Esprimo il mio profondo cordoglio e la vicinanza della Regione Lazio alla famiglia di Claudio Ercoli, il lavoratore tragicamente scomparso in seguito all'esplosione della po ...

Esplosione a Roma, morto Claudio Ercoli: era uno dei due feriti più gravi - L'uomo era rimasto gravemente ustionato nello scoppio alla pompa di benzina in quartiere Prenestino, in via dei Gordiani, il 4 luglio scorso.