Vendite di Amazon giù del 41% negli Stati Uniti nel primo giorno di offerte

Il Prime Day di Amazon negli Stati Uniti si apre con un tono preoccupante: un calo del 41% nelle vendite rispetto al 2024, segnando una battuta d'arresto che fa riflettere sull'andamento dell'economia. Nonostante l'estensione delle offerte da due a quattro giorni, i primi dati di Momentum Commerce non sono promettenti. Questa tendenza potrebbe indicare una fase di rallentamento, ma cosa significa davvero per il mercato e i consumatori?

Non una statistica ufficiale ma neppure un bel segnale per l’economia statunitense. Nel primo dei 4 giorni di Prime Day Amazon, le vendite segnano un calo del 41% rispetto al 2024. È vero che il periodo di saldi e offerte estive della piattaforma è stato esteso da due a quattro giorni ma i primi riscontri sono tutt’altro che incoraggianti. Il calo è stato segnalato da Momentum Commerce, società che gestisce le vendite online di 50 marchi in diverse categorie di prodotti e fasce di prezzo che portano alla piattaforma incassi per circa 7 miliardi di dollari l’anno. L’evento prolungato ha incoraggiato gli acquirenti a dedicarsi maggiormente alla “caccia al tesoro”, ha affermato John Shea, fondatore e amministratore delegato di Momentum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vendite di Amazon giù del 41% negli Stati Uniti nel primo giorno di offerte

