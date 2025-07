Napoli-Beukema | parti molto vicine e stanno raggiungendo l’intesa!

Il mercato di gennaio si infiamma: il Napoli si avvicina con entusiasmo all’acquisto di Sam Beukema, difensore centrale del Bologna. Con un'offerta di 30 milioni più bonus e una trattativa serrata, le due parti sono ormai a un passo dall’accordo definitivo. La giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per ufficializzare questa operazione, segnando un importante passo avanti per i partenopei nel rafforzare la squadra e puntare sempre più in alto.

Il Napoli si avvicina a grandi passi verso l’acquisto di Sam Beukema, difensore centrale del Bologna. L’offerta del club di De Laurentiis ai felsinei per l’olandese è di 30 milioni di euro più 2 di bonus, il Bologna aveva rilanciato chiedendo 31mln più 3 di bonus. Nelle ultime ore le parti sono molto vicine e stanno raggiungendo l’intesa definitiva su tutto. Si prevede che la giornata di domani sia quella in cui verrà definito ogni dettaglio dell’operazione. Il giocatore, che ha già dato il suo gradimento al trasferimento, è pronto a raccogliere la sfida e si è detto entusiasta all’idea di vestire la maglia del Napoli, con la possibilità di giocare la Champions League e mettersi alla prova in un club di grande tradizione e ambizione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Napoli-Beukema: parti molto vicine e stanno raggiungendo l’intesa!

