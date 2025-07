Vlahovic Juve | non si torna più indietro La dirigenza bianconera ha le idee chiare e non cambia posizione gli sviluppi delle ultime ore portano in questa direzione

La Juventus ha preso una decisione definitiva sul futuro di Vlahovic: niente passi indietro, la dirigenza rimane ferma sulla sua linea. Le ultime ore confermano che il centravanti serbo non farà più parte del progetto bianconero, segnando la fine di un’epoca. La strategia della società è chiara e inconfutabile. Ora, il club si concentrerà sui prossimi passi da compiere per riscrivere il proprio destino.

Vlahovic Juve: la dirigenza bianconera non cambia posizione riguardo al futuro del suo centravanti. Ecco qual è l’idea del club. L’avventura di Dusan Vlahovic con la maglia della Juve è di fatto giunta al capolinea. Questa, secondo l’analisi dell’esperto di mercato Luca Marchetti a Sky Sport, è l’intenzione chiara e definita della dirigenza juventina, che considera ormai chiusa l’esperienza del centravanti serbo a Torino. La sua cessione non è piĂą un’ipotesi, ma una necessitĂ strategica per dare il via a una nuova fase del mercato della Vecchia Signora. Il peso di un contratto “monstre”: 40 milioni che bloccano il mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com