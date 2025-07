Ikea volta pagina | addio Sonos inizia la nuova era degli altoparlanti Bluetooth economici e personali

Ikea scrive un nuovo capitolo nel mondo dell’audio domestico, lasciando alle spalle la collaborazione con Sonos e lanciando una linea di altoparlanti Bluetooth economici e facili da usare. Questa scelta segna l’inizio di una rivoluzione che punta a portare musica di qualità in ogni casa, rendendo l’ascolto più accessibile e coinvolgente per tutti. Scopri come questa novità cambierà il modo di vivere la tua musica quotidiana.

Ikea abbandona Sonos: in arrivo nuovi speaker Bluetooth accessibili e intuitivi, per democratizzare la musica nelle case di tutti.

