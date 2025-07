Scontro Zaia–Forza Italia in Veneto | l’attacco di Tosi fa crescere l’ipotesi di una lista civica del governatore

Il Veneto si prepara a nuove sfide politiche mentre si infittiscono i contrasti tra Zaia e Forza Italia. Il governatore, con la proposta di una lista civica capace di conquistare oltre il 40% dei consensi, pone sul tavolo un’ipotesi che potrebbe rivoluzionare gli equilibri locali. Tra tensioni e strategie in campo, il futuro del centrodestra veneto si fa sempre più incerto, lasciando intendere che...

Non c’è pace tra Forza italia e il governatore del Veneto Luca Zaia. Sono giornate in cui gli attriti e i malumori tra le due parti non fanno altro che infittirsi. E i fastidi sono usciti definitivamente allo scoperto. Il Doge, nei giorni scorsi, ha ventilato l’ipotesi di una propria lista civica, « capace di raccogliere il 40-45% dei consensi », intercettando anche elettori al di fuori del perimetro del centrodestra. Un messaggio forte, forse pensato per spingere i tre leader di coalizione a chiudere il dossier. Ma Forza Italia non l’ha presa bene. Dopo che ieri Antonio Tajani ha rilanciato con forza la candidatura di Flavio Tosi, oggi a parlare è stato proprio l’europarlamentare ed ex sindaco di Verona. 🔗 Leggi su Open.online

