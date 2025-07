Milan Thiaw dice no al Como | e ora che succede?

Milan Thiaw dice no al Como: una decisione che scuote il mercato di luglio. Dopo settimane di trattative, il difensore tedesco ha scelto di rimanere rossonero, lasciando i lombardi con un pugno di mosche. Ora, il Milan si trova a dover gestire una situazione delicata, tra richieste di mercato e strategie future. Cosa riserverà il futuro per Thiaw e la squadra meneghina? Solo il tempo potrà svelarlo.

Milano, 9 luglio 2025 – Alla fine la risposta di Thiaw è arrivata e non è stata positiva: il difensore centrale tedesco ha scelto di rifiutare il Como. Perciò, per ora rimarrà al Milan, che dovrà sbrogliare una situazione non semplice. I lariani, infatti, si erano spinti fino a 25 milioni per acquistare il difensore centrale, offerta che il Milan aveva accettato, ma l'ultima parola spettava al giocatore, che ha scelto di rifiutare la destinazione. Per il classe 2001 era pronto un ingaggio da circa 4 milioni di euro all'anno, ma nonostante questo il tedesco ha declinato l'offerta. Ora che succede? Per il suo futuro si aprono diversi scenari e tutti sembrano portare lontano da Milano.