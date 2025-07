Palinsesti Mediaset 2025-2026 la richiesta di Pier Silvio Berlusconi a Silvia Toffanin | L’ho convinta

I palinsesti Mediaset 2025/2026 si presentano come un’affascinante evoluzione, ricchi di novità e ritorni al passato che consolidano il loro ruolo di leader televisivi. Tra le star emergenti, Silvia Toffanin si distingue nel prime time, dopo un anno di successi. Ma quali sono le strategie e le innovazioni che renderanno questa stagione imperdibile? Scopriamo insieme i dettagli e le sorprese che ci riservano i nuovi palinsesti.

Nel corso della serata con la stampa avvenuta l'8 luglio sono stati presentati i palinsesti Mediaset 20252026: tante le novità, per quella che non è una vera e propria rivoluzione, bensì un'evoluzione o, meglio, sperimentazione, sebbene i ritorni al passato siano tanti (con programmi comunque cult). Un nome si fa strada nel prime time, dopo l'ottima prova dello scorso anno: quello di Silvia Toffanin. Ma procediamo per punti. Palinsesti Mediaset 2025-2026, Silvia Toffanin in prime time. Non c'erano dubbi: This is Me (lo Speciale Amici-Verissimo ) è stato un ottimo prodotto e Silvia Toffanin ha superato la prova della prima serata.