Il melodramma attraverso i secoli al castello di Andrano

viaggio nella storia dell’opera lirica". Preparati a immergerti in un’esperienza unica, tra arie emozionanti, racconti affascinanti e atmosfere senza tempo, che renderanno indimenticabile questa serata dedicata alla bellezza e alla passione del melodramma. Non perdere questo esclusivo appuntamento: il castello si trasformerà in un teatro d’eccezione, dove la musica e la storia si incontrano in un perfetto equilibrio di emozioni.

ANDRANO - "Un viaggio nella storia dell’opera lirica" al Castello di Andrano, una serata tra note, storia e grandi emozioni. Il 15 luglio alle 20:30, il fascino senza tempo del castello di Andrano farà da cornice a un evento speciale dedicato alla grande tradizione operistica italiana: "Un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: andrano - castello - melodramma - attraverso

? Ecco il programma ufficiale dell'ESTATE 2025 del Comune di Andrano! ? Abbiamo preparato un calendario ricco di eventi pensati per unire la nostra splendida comunità e accogliere chiunque voglia vivere la magia del nostro territorio. Non è solo una li Vai su Facebook

Il melodramma attraverso i secoli al castello di Andrano; Dove andare e cosa vedere a Natale nel Salento; Al via il 20 luglio il IV Festival del Capo di Leuca Rassegna Cameristica Internazionale: presentato oggi a Palazzo Adorno l’evento itinerante – Provincia di Lecce.

Il melodramma attraverso i secoli al castello di Andrano - Condotto dal maestro Antonio De Paolis, docente di musica e profondo conoscitore del repertorio lirico, l’incontro ripercorrerà le tappe fondamentali dell’opera, dal Seicento fino al XIX° secolo, ... Segnala lecceprima.it

"Lucia di Lammermoor... al Castello" Il melodramma di Gaetano Donizetti per la seconda giornata del festival - la Nazione - Stasera protagonisti saranno Alberto Bergamini, Sara Cianfriglia, Linda Campanella, Enrico Maria Marabelli, Gianni Mongiardino ... lanazione.it scrive