Al Locus Festival arriva la musica elettronica di Fred Again

Preparati a vivere un’atmosfera unica: il Locus Festival si arricchisce di un appuntamento imperdibile con la musica elettronica di Fred Again... Il 12 settembre, nel suggestivo scenario del Parco Archeologico di Egnazia a Fasano, ascolteremo i suoni coinvolgenti di uno degli artisti più innovativi del momento. Un evento che promette di diventare protagonista dell’estate, un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di musica e cultura.

FASANO – L’estate fasanese targata Wow! Fasano 2025, grazie alla sinergia tra Locus Festival, Parco Archeologico di Egnazia e Comune di Fasano, si arricchisce di un altro evento di caratura internazionale: il 12 settembre, proprio il Parco Archeologico di Egnazia ospiterà il live di Fred Again. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: locus - festival - fred - again

Locus Festival 2025 con Nile Rodgers, Morrissey, CCCP, Afterhours - del Salento, illuminando un'estate indimenticabile. Locus Festival 2025 promette di essere un connubio di musica, cultura e emozioni, portando sulla scena artisti di fama mondiale e scoprendo nuovi talenti.

Non solo concerti: a Locorotondo anche incontri e cinema gratis in piazza! LOCUS 2025 TALK & MOVIES Locorotondo (BA) - piazza A. Moro dalle ore 19:00 ? Ven. 8 agosto : BECOMING LED ZEPPELIN ? Sab. 9 agosto: JACO ? Lun. 11 agosto: PINO Vai su Facebook

Al Locus Festival arriva la musica elettronica di Fred Again; Guida ai festival dell’estate italiana 2025; WOW! Fasano 2025: un'estate da vivere con oltre 60 eventi, tra Musica, Cultura e Spettacolo.

Al Locus Festival arriva la musica elettronica di Fred Again - Fred Again ha annunciato il suo primo tour italiano con cinque live show nel mese di settembre: si parte dal 4 settembre a Milano per poi proseguire con Verona (5 settembre), Piazza del Plebiscito a ... Lo riporta brindisireport.it

Fred Again.. ha annunciato (finalmente) 5 concerti in Italia - «È da anni che ci proviamo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta», le parole del producer inglese che dividerà il palco con i suoi collaboratori italiani, i Parisi. Da rollingstone.it