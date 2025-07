Crollo ristorante Terracina Heinz Beck | chef non ha colpe gli sono vicino

Il drammatico crollo del ristorante Essenza a Terracina ha scosso la comunità e il mondo della gastronomia. Heinz Beck, chef stellato di La Pergola, si è espresso con compassione, sottolineando che il ristoratore non è responsabile di questa tragedia. In un momento di grande dolore, Beck si schiera al fianco di chi sta affrontando questa perdita. La vicinanza agli operatori coinvolti rappresenta un passo importante nella ricerca di verità e solidarietà.

Roma, 9 lug. (askanews) – “Una situazione devastante, non è colpa del ristoratore”. Così, a margine della presentazione della prima edizione internazionale de Le Guide de L’Espresso, Heinz Beck, chef del ristorante stellato La Pergola di Roma, commenta il crollo del ristorante ‘Essenza’ di Terracina in cui ha perso la vita la sommelier Mara Severin. “Era stata fatta una ristrutturazione del tetto, è morta una persona” ma “questa è solo una parte della tragedia” che invece “porta al ristoratore – lo chef Simone Nardini – una macchia difficile da togliere senza avere nessuna responsabilità: non hanno fatto loro la ristrutturazione, l’ha fatta una ditta professionale che doveva garantire un sito che non crollasse dopo cinque mesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

