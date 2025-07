Libia respinta la delegazione Ue con il ministro Piantedosi

Un episodio che ha lasciato molti con l'amaro in bocca: la delegazione europea, guidata dal ministro Piantedosi, è stata respinta dalla Libia orientale. Antonio Tajani definisce l'accaduto come un'"incomprensione", ma l'incidente solleva interrogativi sulla delicata relazione tra Europa e Libia, soprattutto in un contesto internazionale complesso e in evoluzione. Per comprendere appieno le ripercussioni di questo episodio, analizziamo i dettagli e le possibili conseguenze di questa crisi diplomatica.

"Un'incomprensione": spiega così il ministro degli esteri Antonio Tajani, l'incidente diplomatico che ha coinvolto la delegazione dell'Unione europea in visita ieri nella parte orientale della Libia, quella retta da un governo non riconosciuto a livello internazionale, ma dalla Russia sì. La missione dell'Ue, della quale faceva parte anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stata respinta all'aeroporto libico di Benina, nella regione di Bengasi, dopo che l'aereo era stato fatto atterrare sulla pista. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Libia, respinta la delegazione Ue con il ministro Piantedosi

