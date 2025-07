Novità Osimhen | ora è tutto chiaro è successo col Napoli

Novità calde in casa Napoli: il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più chiaro. Le recenti dichiarazioni e i colloqui in corso stanno delineando un possibile addio tra il talento nigeriano e il club partenopeo, con le decisioni finali che potrebbero arrivare nelle prossime ore. La volontà è trovare una soluzione rapida e soddisfacente per tutte le parti coinvolte, mettendo così fine a questa intricata trattativa. La questione è ormai alle battute finali, e tutto sembra pronto a svelarsi.

Novità in casa Napoli per ciò che riguarda il futuro di Victor Osimhen. Giungono delle dichiarazioni che aiutano a fare chiarezza sui passi che si stanno muovendo. L'epilogo del rapporto professionale che unisce Victor Osimhen al Napoli potrebbe essere scritto in queste settimane di luglio, anzi nelle prossime ore e in maniera definitiva. Infatti le parti sono a lavoro per una soluzione che non trascini ancora la faccenda e che soddisfi economicamente e in termini di progetto tutti i protagonisti della vicenda. La strada in questo senso conduce in Turchia. (ANSA) – tvplay Restando fedele alle intenzioni espresse già al termine dell'anno sportivo, il Galatasaray intende riconfermare il bomber nigeriano fra le proprie fila ma stavolta non in prestito, bensì acquistandone il cartellino a titolo definitivo dal Napoli.

