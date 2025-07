Welcome to Italy il Teatro Fontana svela la programmazione 2025-2026

Benvenuti nel cuore pulsante della scena teatrale milanese: il Teatro Fontana svela con entusiasmo la sua programmazione per il 2025-2026. In un evento ricco di emozioni, tra interventi di figure di spicco come Gianluca Balestra e Annamaria Onetti, si è delineato un cartellone ricco di innovazione e tradizione. A testimoniare quanto questa realtà sia radicata nelle passioni e nelle sfide artistiche della città , il teatro si prepara a sorprendere e coinvolgere il pubblico.

Lo scorso 2 luglio il Teatro Fontana di Milano – sede del centro di produzione teatrale Elsinor – ha presentato nell’ambito di una conferenza stampa i nuovi titoli in programma. Sul palco si sono succeduti Gianluca Balestra, presidente Centro di Produzione teatrale Elsinor, la direttrice artistica di Exister, Annamaria Onetti e Ivonne Capece direttrice artistica del Teatro Fontana. A testimoniare quanto questa realtĂ sia radicata nelle iniziative culturali della cittĂ sono intervenuti Tommaso Sacchi assessore alla Cultura del Comune di Milano, Francesca Caruso (con un saluto da remoto) assessore alla Cultura di Regione Lombardia e Anita Pirovano presidente di Municipio 9. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Welcome to Italy, il Teatro Fontana svela la programmazione 2025-2026

In questa notizia si parla di: teatro - fontana - welcome - italy

“Welcome to Italy” è il titolo della nuova stagione del @TeatroFontana di Milano: un benvenuto ironico, tagliente, provocatorio. Prevendite abbonamenti su Vivaticket: https://bit.ly/VivaticketTeatroFontana… Tutti gli spettacoli della stagione teatrale 2025/2026 ? Vai su X

/ LA CITTĂ€ DEI VIVI 13 > 15 Nov. e > 17 > 26 Nov. More info https://teatrofontana.it/evento/la-citta-dei-vivi/ liberamente tratto dal romanzo di #nicolalagioia regia, video e drammaturgia Ivonne Capece Interpreti Vai su Facebook

Teatro Fontana presenta la stagione 2025/2026: 'Welcome to Italy', un taglio netto sull’identità del Paese; Teatro Fontana di Milano – stagione 2025/2026 – comunicato stampa; Il graffio del Fontana: Una stagione aggressiva per confermare il taglio.

Teatro Fontana di Milano 2025| Ufficiale Mam-e - 12 stanze per Elsa Morante A 30 anni dalla scomparsa di Elsa Morante arriva a marzo 2025, al Teatro Fontana, il docu- Da mam-e.it

Teatro Fontana: Pronti a Partire! - 2duerighe - Si tratta di un cartellone di 5 spettacoli dal 4 giugno al 15 luglio 2021, capaci di intercettare le grandi questioni del ... Scrive 2duerighe.com