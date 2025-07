Italian Golden Age Turismo medicale e benessere

l'aumento della domanda di servizi di alta qualità. Il nostro Paese, con le sue eccellenze nel settore termale, benessere e turismo medico, si propone di diventare la destinazione privilegiata per chi cerca salute, relax e innovazione. È il momento di valorizzare il patrimonio italiano e attrarre investimenti strategici, consolidando così il ruolo di protagonista nel panorama internazionale.

«Italian Golden Age. Turismo medicale e benessere: motore di sviluppo, flussi e investimenti in Italia», questo il titolo della conferenza tenutasi all'Università La Sapienza e promossa da Federterme. Come sottolineato dagli organizzatori, l'evento è stato «un'occasione di dialogo e confronto per riflettere su come l'Italia possa, e debba, assumere un ruolo centrale nel settore, con particolare attenzione ai nuovi flussi legati alla terza età e alla silver economy». Lo scopo risiede nell'attuazione di un progetto integrato che coniuga turismo medicale, senior housing, benessere termale, agevolazioni fiscali e rigenerazione urbana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Italian Golden Age". Turismo medicale e benessere

