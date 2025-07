Jannik Sinner torna a brillare | il momento in cui si è accesa la lampadina contro Shelton

Jannik Sinner torna in scena con una prestazione da applausi, illuminando il suo cammino verso le semifinali di Wimbledon. Dopo due anni, il talento italiano si impone su Shelton in un match emozionante, riaccendendo la speranza di conquistare il suo primo major. Ora, l’asticella si alza ancora: ad aspettarlo c’è Novak Djokovic, rivale già sconfitto al Roland Garros e pronto a scrivere un altro capitolo di questa avvincente sfida. L’attesa è finita: il torneo entra nel vivo.

Jannik Sinner supera 7-6(2) 6-4 6-4, in due ore e diciannove minuti lo statunitense Ben Shelton nel match valevole per i quarti di finale del torneo di Wimbledon e ritrova così, dopo due anni, la semifinale nel terzo Slam stagionale. Nel prossimo turno il numero uno del mondo ritroverà sulla propria strada Novak Djokovic, già battuto al Roland Garros, nella riedizione della semifinale del 2023. L'avvicinamento al match del numero uno non era stato certamente il più sereno. La caduta nel primo game del match con Grigor Dimitrov con annesso problema al gomito, il successo ottenuto grazie al ritiro dell'avversario, la risonanza magnetica di controllo, l'allenamento sui campi al coperto  di ieri pomeriggio erano stati i passaggi che avevano destato più di una perplessità sulle condizioni dell'altoatesino.

