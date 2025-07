LIVE Cobolli-Djokovic 7-6 2-6 5-7 4-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il romano gioca 3 ore alla pari ma con il serbo non si passa!

Il tennista romano Flavio Cobolli ha regalato uno spettacolo intenso a Wimbledon 2025, affrontando una sfida epica contro Djokovic durata oltre tre ore. Un duello appassionante, dove il talento e la tenacia di Cobolli sono stati messi a dura prova, dimostrando che con determinazione si può competere ai massimi livelli. La sua performance lascia speranze e promette di tornare a brillare nelle prossime grandi occasioni. Non perdere gli aggiornamenti sulla sua carriera!

Si chiude qui il meraviglioso torneo di Flavio COBOLLI, che abbiamo accompagnato col nostro piccolo nelle DIRETTE LIVE, l'augurio è di ritrovarlo sempre più spesso nella seconda settimana di un Grand Slam. Un saluto sportivo! 20:40 Statistiche che rimarcano gli enormi rischi che il romano si è dovuto prendere per avere una chance. Sono ben 51 i colpi vincenti di Flavio, a fronte di 44 errori gratuiti. Il serbo contiene a 39-22 la sua statistica, ma con il servizio fa la differenza (70% di prime, 75% di punti con la prima e 67% con la seconda) mentre il romano paga dazio soprattutto con la seconda in campo (appena il 37% di punti vinti).

Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025! Oggi, un appuntamento imperdibile: il giovane talento romano Flavio Cobolli si sfida con l'astro nascente ceco Jakub Mensik nei sedicesimi di finale.

