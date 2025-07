Wimbledon Cobolli si arrende a Djokovic | il serbo vince in 4 set

Wimbledon ha visto un'altra emozionante battaglia sul centrale, con Flavio Cobolli che ha dimostrato di essere una promessa del tennis italiano. Nonostante la sconfitta in quattro set contro il leggendario Novak Djokovic, il giovane talento ha regalato uno spettacolo di tenacia e talento, conquistando il rispetto di tutti gli appassionati. E mentre il serbo si prepara alla semifinale, Cobolli può uscire dal campo con il sorriso, consapevole di aver dato tutto e di aver scritto un capitolo importante della sua carriera.

Gli applausi se li merita tutti, Flavio Cobolli, capace di aver tenuto testa a un campione come Novak Djokovic che a 38 anni è riuscito a portare a casa una gara durata oltre tre ore con il punteggio di 6-7, 6-2, 7-5, 6-4. Ai saluti sotto rete, si vede il serbo complimentarsi sinceramente con il suo avversario riconoscendo il gran tennis che ha giocato, non soltanto oggi. In semifinale a Wimbledon ci va l'ex numero uno del mondo che si r itroverà di fronte l'attuale numero uno, il nostro Jannik Sinner. L'elogio di Djokovic a Cobolli. In maniera molto sportiva, le prime parole del vincitore sono stare rivolte al suo avversario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Wimbledon, Cobolli si arrende a Djokovic: il serbo vince in 4 set

