Bonelli Avs | Siamo contrari al riarmo ma favorevoli alla difesa comune – Il video

Bonelli avs ribadisce il suo impegno: contrario al riarmo, perché sottrae risorse cruciali a scuola, sanità e welfare, ma favorevole alla difesa comune europea, una collaborazione che gli Stati nazionali spesso non vogliono abbracciare. Una posizione chiara e determinata che invita a riflettere sulle priorità dell’Europa e del nostro Paese. La sfida è trovare un equilibrio tra sicurezza e benessere dei cittadini, senza comprometterne i servizi fondamentali.

(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2025 "Siamo contrari al riarmo, lo abbiamo detto ieri, lo diciamo oggi e lo diremo domani. Siamo contrari al riarmo perché toglierà risorse a scuola, sanità, welfare. Riarmo non è giustificato e già spendiamo tantissimi soldi in Europa. Questo è l'elemento da cui partire. Siamo d'accordo con la difesa comune invece, quella che gli Stati nazionali non vogliono" così il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

