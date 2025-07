Djokovic supera un grande Cobolli ma cade male nel finale | Il mio fisio dovrà rimettermi in piedi

Nel cuore di Wimbledon, Novak Djokovic ha dimostrato ancora una volta il suo talento superando Cobolli in quattro set, aprendo la strada alle semifinali contro Sinner. Tuttavia, il finale è stato amaro: una caduta rovinosamente violenta che potrebbe mettere a rischio la sua corsa al titolo. Ora, tra dolore e speranza, il suo fisioterapista sarà fondamentale per rimetterlo in piedi e tornare in campo al più presto. Continua a leggere per scoprire come si svilupperà questa sfida...

Novak Djokovic ha battuto in 4 set Cobolli e si è qualificato per le semifinali di Wimbledon, che giocherà con Sinner. Nell'ultimo game Djokovic ha subito una brutta caduta e ora avrà bisogno dell'aiuto del suo fisioterapista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: djokovic - cobolli - supera - cade

Sara Errani si ritira dal singolare a Roland Garros; Cobolli e Djokovic trionfano nel circuito ATP - Sara Errani si è ufficialmente ritirata dal singolare a Roland Garros, concludendo una straordinaria carriera.

?Turista cade dalla finestra di un hotel a Rapallo e muore Vai su Facebook

Djokovic supera un grande Cobolli ma cade male nel finale: Il mio fisio dovrà rimettermi in piedi; Wimbledon: Sinner rischia contro Dimitrov, che si ritira nel terzo set. Avanti Cobolli, fuori Sonego; Cobolli non sbaglia all'esordio: Zhukayev eliminato in tre set!.

Djokovic supera un grande Cobolli ma cade male nel finale: “Il mio fisio dovrà rimettermi in piedi” - Novak Djokovic ha battuto in 4 set Cobolli e si è qualificato per le semifinali di Wimbledon, che giocherà con Sinner ... Come scrive fanpage.it

Wimbledon, Cobolli si arrende a Djokovic: il serbo vince in 4 set - Una grande gara di Flavio Cobolli non basta per piegare Novak Djokovic: il serbo vince in rimonta in 4 set, in semifinale affronterà Jannik Sinner ... Scrive msn.com