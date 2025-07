Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 9 luglio 2025

Scopri le 10 notizie più interessanti di Caserta del 9 luglio 2025, tra rinvii a giudizio per appalti pubblici, un incendio devastante a Pastorano e la nomina del nuovo presidente di Confindustria Caserta. Cronaca, politica e economia si intrecciano in un giorno ricco di eventi che segnano il futuro della provincia. Ecco tutto ciò che devi sapere per rimanere aggiornato su ciò che accade nel cuore di Caserta.

I rinvii a giudizio per gli appalti del verde pubblico a Caserta e San Nicola la Strada, il rogo a Pastorano e l'elezione del nuovo presidente di Confindustria Caserta. Queste le breaking news del 9 luglio 2025. Cronaca - Dipendenti e dirigenti comunali, imprenditori, faccendieri. 🔗 Leggi su Casertanews.it

