Massimo Mauro, nel giorno del 61^ compleanno di Gianluca Vialli, ha voluto ricordare così lo storico e indimenticato attaccante della Juventus. Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 61^ compleanno, Massimo Mauro ha voluto ricordare Gianluca Vialli attraverso questa emozionante intervista a Tuttosport. Di seguito riportate le sue dichiarazioni sull’indimenticato campione della Juventus. VIALLI – «Ho sempre detto che Gianluca non si commemora, ma si festeggia. Perché è una persona con tante qualità, ma quella più bella è l’aver sempre saputo affrontare le prove difficili e complicate della vita con il sorriso sulle labbra, in modo positivo, in modo credibile, come lui: credibile come persona e atleta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Massimo Mauro ricorda Vialli: «Tutta l’Italia, anzi l’Europa, ha riconosciuto il suo valore. Ho sempre detto che Gianluca non si commemora, ma si festeggia»

