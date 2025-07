Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2025 ore 20 | 25

Benvenuti a tutti gli aggiornamenti sulla viabilità di Roma e Lazio. Questa sera, dalla redazione di Astral Infomobilità, vi portiamo le ultime notizie sul traffico, con notizie positive sulla statale Pontina e segnali di miglioramento sul Raccordo Anulare. Restate con noi per essere sempre informati sulle condizioni delle strade e pianificare al meglio i vostri spostamenti. Preparemoci a scoprire insieme cosa ci attende in questa serata di traffico e relax.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla statale Pontina rimossi i precedenti incidenti che causavano disagi il primo a Borgo Isonzo al momento qui la circolazione è tornata regolare il secondo tra Spinaceto il raccordo anulare Qui invece permangono Code in direzione centro andiamo sul Raccordo Anulare situazione che p miglioramento in carreggiata esterna code a tratti tra Laurentina e Tuscolana in interna tra Laurentina e la via del Mare per il quadrante sud della capitale traffico intenso sulla Cristoforo Colombo 3 Mezzocammino Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra Portuense via Trincea delle Frasche in entrambi i casi in direzione Ostia passiamo alle trasporto ferroviario sulla linea Roma Fiumicino aeroporto la stazione permane sospesa tra Roma Ostiense Fiumicino aeroporto per due incendi in prossimità dei Binari il primo tra Muratella e Magliana il secondo tra Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto attivato un servizio sostitutivo con infine proseguiranno anche domani 10 luglio e lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Ostiense i treni delle linee Orte Roma Fiumicino Roma Viterbo e Roma Vigna Clara della fascia oraria 81 del mattino subiranno variazioni o cancellazioni predisposto Inoltre una servizio bus tra le stazioni di Roma Termini Aurelia e tra Cesano e Viterbo per Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione chiudere un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio