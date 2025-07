Spari dopo il pranzo in casa con ferimento e latitanza l' arma usata non era clandestina

Un episodio drammatico scuote Francavilla Fontana: un colpo sparato dopo il pranzo in casa, con ferimento e fuga del responsabile. Nonostante l’arma utilizzata non fosse clandestina, le indagini continuano a concentrarsi sul caso. Daniele Di Palmo, attualmente detenuto nel carcere di Taranto, vede la sua posizione alleggerita grazie agli accertamenti tecnici sul numero di matricola dell’arma. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intricata vicenda.

FRANCAVILLA FONTANA - Resta comunque recluso nel carcere di Taranto, Daniele Di Palmo, ma la sua posizione nell'ambito dell'indagine sul ferimento avvenuto il 29 settembre 2024 si alleggerisce. Gli accertamenti tecnici sul numero di matricola dell'arma da cui sono partiti i colpi che hanno ferito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

