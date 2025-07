yura borisov star di anora nel cast di artificial il nuovo film di luca guadagnino

Yura Borisov, star di Anora e nominato agli Oscar, si prepara a conquistare ancora il grande schermo con il nuovo progetto di Luca Guadagnino, Artificial. Dopo il successo internazionale, Borisov torna sul set in questa avventura che promette emozioni e innovazione. Sostenuto da Amazon MGM, il film segnala un'altra tappa importante nel percorso artistico dell'attore. L'attesa cresce: cosa ci riserverĂ questa nuova collaborazione tra Borisov e Guadagnino?

L'attore Yura Borisov, dopo il ruolo di Igor in Anora, ritornerĂ sul set per recitare in Artificial, il nuovo progetto diretto dal regista italiano. Luca Guadagnino tornerĂ sul set in occasione del film Artificial e tra i protagonisti ci sarĂ anche Yura Borisov, l'attore che ha ottenuto una nomination agli Oscar grazie alla sua interpretazione in Anora. Il progetto sarĂ realizzato grazie al sostegno di Amazon MGM e nel team della produzione ci saranno anche David Heyman di Heyday Films, Jeffrey Clifford e Jennifer Fox. I primi dettagli del film di Guadagnino La sceneggiatura di Artificial, che viene descritto come un dramma comico ambientato nel mondo dell'intelligenza artificiale, è stata scritta da Simon Rich. 🔗 Leggi su Movieplayer.it