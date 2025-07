TFA sostegno X ciclo | bassa affluenza in diversi atenei salta la preselettiva

Il TFA sostegno per il ciclo 2025 sta attirando meno candidati rispetto alle aspettative, portando alla soppressione della prova preselettiva in diversi atenei. Questa novità apre nuove opportunità per aspiranti docenti, con un maggior focus sulla prova scritta e un percorso più snello. Scopri quali università sono coinvolte, i dati parziali e come questa svolta può influire sul tuo futuro nel settore dell’istruzione.

Il TFA sostegno X ciclo 2025 parte con numeri contenuti: nei primi atenei che hanno chiuso i bandi il numero di domande è spesso inferiore al doppio dei posti disponibili, determinando l’eliminazione della prova preselettiva. Ecco gli atenei coinvolti, i dati parziali e i casi in cui si passa direttamente alla prova scritta TFA sostegno: . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: sostegno - atenei - ciclo - preselettiva

Le università migliori al mondo? Harvard, Mit e Stanford. Male gli atenei italiani: pesa lo scarso sostegno del governo - Le università italiane arrancano nella nuova classifica mondiale, dominata da giganti privati come Harvard, MIT e Stanford.

TFA X CICLO – PROVA PRESELETTIVA Per accedere al TFA Sostegno servono 3 prove: 1. Test preselettivo 2. Prova scritta o pratica 3. Prova orale Test preselettivo • Durata: 2 ore • 60 domande a risposta multipla su: • comprensione del testo • empatia e intel Vai su Facebook

TFA sostegno X ciclo, pubblicati tutti i BANDI. Ecco le scadenze [AGGIORNATO]; TFA sostegno X ciclo: salta la preselettiva in molte università per carenza di iscritti; TFA sostegno X ciclo: basso numero di iscrizioni, ecco dove non si svolge la preselettiva [IN AGGIORNAMENTO].

TFA sostegno X ciclo: basso numero di iscrizioni, ecco dove non si svolge la preselettiva [IN AGGIORNAMENTO] - TFA specializzazione sostegno X ciclo: scaduto il primo bando, poche le iscrizioni. Scrive orizzontescuola.it

TFA sostegno X ciclo: salta la preselettiva in molte università per carenza di iscritti - In diverse università, come Udine e LUMSA, non si svolgerà la preselettiva perché il numero di domande è inferiore al doppio dei p ... Segnala informazione.it