PALLANUOTO | Giulia Viacava cuore da Setterosa e scudetto con l’Ekipe Orizzonte

Dalla Nazionale femminile al trionfo con l’Akiepe Orizzonte, Giulia Viacava incarna la passione, la forza e la leadership di una vera campionessa. La sua storia è un viaggio tra sacrifici, emozioni e successi, che ci svela i segreti di una stagione da scudetto e i sogni per il futuro. Conduce Alice Liverani, accompagnata dal supporto di Andrea Addezio, in un’intervista imperdibile. Scopriamo insieme il cuore di un’atleta che ama vincere e ispirare.

Giulia ci racconta il percorso dalla Nazionale femminile al trionfo in campionato con una delle squadre più forti d'Italia. Passione, forza e leadership in un'intervista ricca di emozioni. Conduce: Alice Liverani con il supporto di Andrea Addezio Nel video: Il ruolo di guida in una squadra vincente I momenti chiave della stagione da scudetto Allenamento, determinazione e preparazione mentale I sogni e gli obiettivi futuri di Giulia