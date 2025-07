Napoli dopo Beukema in via di definizione anche il quinto colpo di luglio

Il Napoli si prepara a chiudere un luglio da sogno, con un colpo dopo l’altro in vista della nuova stagione. Dopo aver perfezionato gli acquisti di Marianucci, De Bruyne, Lang e quasi concluso per Beukema, i partenopei puntano anche su Juanlu Sanchez, che potrebbe diventare il quinto rinforzo della campagna estiva. La squadra azzurra si muove con determinazione e precisione: l’obiettivo è rafforzare ulteriormente il gruppo e scrivere un’altra pagina di successi.

Dopo aver definito le trattative per il trasferimento in azzurro di Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noa Lang ed aver quasi chiuso per Sam Beukema, la SSC Napoli sta definendo in queste ore anche il quinto acquisto della campagna estiva di calciomercato: Juanlu Sanchez. Gli azzurri, in queste ore, hanno formalizzato l’ultima e decisiva offerta . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

