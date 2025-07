Wimbledon Cobolli cede a Djokovic

Il sogno di una semifinale tutta italiana a Wimbledon si spegne con la sconfitta di Fabio Cobolli contro il veterano Novak Djokovic. Nonostante l'amore per l’erba londinese e un avvincente primo set, il giovane romano ha dovuto arrendersi al campione serbo in oltre tre ore di pura battaglia. Un risultato che, pur deludendo, rappresenta comunque un importante passo avanti nella carriera di Cobolli, ora all’ottavo posto della classifica ATP.

20.38 Sfuma il sogno della semifinale tutta italiana a Wimbledon. Fabio Cobolli deve inchinarsi a Novak Djokovic nel quarto di finale sull'erba londinese. Il campione serbo, qui vincitore sette volte, si è imposto 6-7 (6) 6-2 7-5 6-4 in tre ore e 13'. Per il 23enne romano niente derby con Sinner, ma comunque un bel balzo in classifica Atp (è n.24). Primo set in equilibrio con un break per parte, Cobolli freddissimo ad aggiudicarsi il tiebreak 8-6. Alla lunga emerge l'esperienza del 38enne Djokovic che chiude in quattro set. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

