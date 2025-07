Bibbiano processo ‘Angeli e demoni’ | 11 assoluzioni e 3 condanne sospese

Il processo "Angeli e Demoni" sul caso Bibbiano segna un importante punto di svolta: con 11 assoluzioni su 14 imputati e tre condanne sospese, il Tribunale di Reggio Emilia ha sfatato molte accuse di affidi illeciti nella Val d’Enza. Un verdetto che apre nuove riflessioni sul complesso mondo degli affidi e sulla giustizia italiana. La vicenda rimane un simbolo di come la verità possa emergere solo attraverso un percorso giudiziario rigoroso e dettagliato.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha fatto cadere gran parte delle accuse del processo “Angeli e Demoni”, relativo al “caso Bibbiano”, sui presunti affidi illeciti nella Val d’Enza. I giudici collegiali di Reggio, presieduti da Sarah Iusto, hanno deciso undici assoluzioni nei confronti dei quattordici imputati. Per molte di esse, la formula è perché “il fatto non sussiste”. Sono state invece tre le condanne con pene lievi, sospese. Si tratta dell’ex responsabile dei servizi sociali Federica Anghinolfi, condannata a due anni per falso in bilancio; il suo collaboratore, Francesco Monopoli, condannato ad un anno e otto mesi; e la neuropsichiatra Flaviana Murru, condannata a cinque mesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it