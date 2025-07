DJSaro accende l’estate con un inno nato tra le onde del Cilento

DJSaro accende l’estate con il suo nuovo singolo “W l’estate”, nato tra le onde di Palinuro, nel cuore del Cilento. Un inno dance che celebra le bellezze e l’energia di questo incantevole territorio, diventando la colonna sonora perfetta per le serate estive. Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 12 luglio 2025, il brano promette di far vibrare i cuori di chi sogna mare, libertà e musica. Durante un DJ set sulla…

Un singolo nato tra le onde di Palinuro, pubblicato il 12 luglio. Si chiama “W l’estate” il nuovo singolo di DJSaro, nome d’arte di Rosario Serritella, classe 1996, originario di Ricigliano. Il brano, disponibile dal 12 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali, si propone come una celebrazione in chiave dance del territorio cilentano, in particolare di Palinuro, luogo che ha ispirato la produzione della traccia. Durante un DJ set sulla spiaggia delle Saline, tra il tramonto e le onde, è nato il beat che ha dato origine al pezzo. “Guardando il mare – racconta l’artista – mi è venuto spontaneo pensare di creare un beat capace di raccontare l’energia e la bellezza di quel posto”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it