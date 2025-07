Arezzo preparazione a Rigutino | sudore schemi e finta che stende anche l’ombrellone!

A Rigutino, l’Arezzo si prepara con determinazione alla nuova stagione: sudore, schemi e anche qualche finta di troppo, come quella che stende anche l’ombrellone. La terza giornata di allenamenti conferma le ambizioni di questa squadra, con l’ingresso di Perrotta, giovane talento capace di lasciare il segno, e Arena, un vero scudo in difesa. La squadra sembra pronta a scrivere pagine importanti: il futuro è tutto da scoprire.

Terza giornata di preparazione a Rigutino per l’Arezzo, e pare che ‘sta squadra abbia voglia di fare sul serio. Entra in gruppo Perrotta, giovanotto snello ma co’ ‘na zampa fina che se la ricorda ancora l’amichevole dove spuntò e segnò il gol della vittoria come se niente fosse. In difesa, Arena è un muro d’amianto: ci sbatti contro e manco te stacchi. Varela, invece, fa na finta che mezza difesa se gira a cercare la palla sul panchetto del custode. e poi segna come una furia. Schemi? Ce n’è più che a Risiko: 4-3-3, 4-1-4-1, 3-5-2. manca solo il 7-7-7 della tombola, e poi siamo a posto. Chierico intanto pedala sulla cyclette come se dovesse scappre da Rigutino, rinforza la gamba come Rocky in montagna, mentre Tavernelli e il Patta. 🔗 Leggi su Lortica.it