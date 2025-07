Il Barroccio ospita i migliori dj set di tutta la città

Il Barroccio si trasforma nel cuore pulsante di Lecce, dove i ritmi dei migliori DJ della città si mescolano per creare un’atmosfera unica e coinvolgente. L’11 luglio, preparati a vivere una notte di musica, divertimento e inclusione, in attesa del grande SalentoPride. Dalle 20:30, la festa prende vita: lasciati trasportare dal sound e unisciti a noi in questa celebrazione di diversità e gioia condivisa. La notte è tutta da scoprire!

LECCE - L’11 Luglio, preparati per una notte indimenticabile a Lecce con i migliori dj set in tutta la città. Unisciti a noi in questa festa di diversità e musica, per celebrare la vigilia del SalentoPride in grande stile. Appuntamento a partire dalle 20:30, suona la musica e partono i party. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

