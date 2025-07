Farmaci in estate | cos' è e come proteggersi dalla fotosensibilizzazione

Con l'arrivo dell’estate, è fondamentale conoscere i rischi legati alla fotosensibilizzazione causata da alcuni farmaci. Questa reazione può trasformarsi in fastidiose allergie al sole, come la lucite, mettendo a rischio il nostro relax all’aria aperta. Sapere come proteggersi e riconoscere i segnali è essenziale per godere del caldo senza preoccupazioni. Ecco tutto ciò che devi sapere per affrontare al meglio la stagione più soleggiata dell’anno.

La fotosensibilità è una reazione del sistema immunitario innescata dalla luce solare. Esistono due tipi di fotosensibilità chimica, con sintomi e trattamenti diversi. Che cosa è la fotosensibilizzazione?. La fotosensibilizzazione, che può causare un'allergia al sole (lucite), è dovuta all'incontro dei raggi luminosi con un prodotto reattivo. Quando si assume un farmaco in compresse o sciroppo, i suoi principi attivi si diffondono in tutto il corpo, compresa la pelle. Se si tratta di una crema, la diffusione sarà locale e questo fenomeno provoca il rilascio di radicali liberi e danni alla pelle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Farmaci in estate: cos'è e come proteggersi dalla fotosensibilizzazione

In questa notizia si parla di: fotosensibilizzazione - farmaci - estate - proteggersi

? Estate 2025: dal 23 giugno attivo il numero di pubblica utilità 1500 ? ll numero 1500 è gratuito e attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 (festivi esclusi), per fornire supporto contro gli effetti del caldo. Il servizio, in collaborazione con Inail, offre: Cons Vai su Facebook

Pillole di salute: farmaci e caldo, il vademecum su come conservarli e assumerli in sicurezza.

Ecco come conservare i farmaci in estate - Fondazione Umberto Veronesi - Si pensa a idratarsi (meglio con acqua e non con bibite gassate), a proteggere la pelle dal bacio del sole, a mangiare frutta e verdura per consentire all’organismo di recuperare ulteriore ... Scrive fondazioneveronesi.it

Farmaci e caldo, i rischi per la conservazione e il dosaggio. I consigli di Aifa - Le alte temperature possono alterare l’efficacia e la sicurezza di molti medicinali, influenzando il loro meccanismo d’azione. Segnala tg24.sky.it