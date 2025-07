Napoli Lookman il grande sogno per l’attacco | 60 milioni per l’attaccante dell’Atalanta?

Napoli si prepara a sorprendere ancora una volta: il grande sogno per l’attacco è Lookman, talentuoso esterno dell’Atalanta, con un’offerta da 60 milioni di euro. Dopo la vittoria dello Scudetto, il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte sono pronti a rinforzare la rosa per affrontare nuove sfide nazionali ed europee. La strategia punta a mantenere alta la competitività e a scrivere una nuova pagina di successi.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Antonio Conte hanno deciso di continuare il proprio rapporto di lavoro dopo la vittoria dello Scudetto. Il mister partenopeo vuole una squadra da Scudetto e l’obiettivo sarà anche quello di qualificarsi almeno agli ottavi di UEFA Champions League. La dirigenza partenopea ha intenzione di rinforzare la squadra seguendo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - lookman - sogno - attacco

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall’Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

Napoli, il sogno per l'attacco è Lookman: servono almeno 60 milioni Vai su X

Il Napoli è letteralmente scatenato sul fronte calciomercato e dopo aver messo a segno i colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, adesso il ds Giovanni Manna vuole spostare il proprio target sull'attacco. Il sogno della dirigenza partenopea risponde al nome Vai su Facebook

Lookman, il nome che intriga il Napoli: talento, versatilità e una coppia da sogno con Lukaku; Napoli, il sogno per l'attacco è Lookman: servono almeno 60 milioni; Calciomercato, Napoli scatenato: Nunez insidia David per l'attacco, in quota spunta il sogno Lookman.

Napoli, blitz del Galatasaray per Osimhen: poi all-in su Nunez (o la coppia Lucca-Lookman) - Solo dopo aver sbloccato la cessione del nigeriano, sempre per 75 milioni ma magari senza passare dalla clausola rescissoria, gli azzurri proveranno a completare l'attacco, tra piano A (l'uruguaiano) ... Come scrive msn.com

Napoli, il sogno per l'attacco è Lookman: servono almeno 60 milioni - MSN - Il Napoli è letteralmente scatenato sul fronte calciomercato e dopo aver messo a segno i ... Riporta msn.com