Yilmaz Inter è lui il nuovo obiettivo per l’attacco | trattativa aperta con il Galatasaray le cifre

L’Inter accelera sul mercato estivo e punta deciso su Yilmaz del Galatasaray come nuovo attaccante per rinforzare l’attacco. Trattative aperte tra nerazzurri e club turco, con uno scambio che potrebbe rivoluzionare la rosa di Inzaghi. La corsa all’attaccante turco si fa sempre più intensa, mentre le trattative proseguono tra offerte e strategie. La sfida tra Inter e Galatasaray potrebbe riservare sorprese inaspettate, aprendo un nuovo capitolo nel calciomercato estivo.

Yilmaz Inter, le ultime sull’interesse dei nerazzurri per l’attaccante turco del Galatasaray per rinforzare il reparto offensivo. Il mercato estivo si sta rivelando particolarmente interessante per l’ Inter, con la squadra nerazzurra protagonista di un possibile scambio con il Galatasaray. Le due società stanno discutendo su diversi nomi, con il club turco che ha messo nel mirino due elementi di spicco della rosa interista: Hakan Calhanoglu e Yann Sommer. Entrambi sono figure chiave per il centrocampo e la porta dell’Inter, e il Galatasaray sarebbe interessato a portarli a Istanbul per rinforzare la propria squadra in vista della nuova stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Yilmaz Inter, è lui il nuovo obiettivo per l’attacco: trattativa aperta con il Galatasaray, le cifre

In questa notizia si parla di: inter - galatasaray - yilmaz - obiettivo

