Caso Bibbiano il video in Tribunale della lettura della sentenza | cadono quasi tutte le accuse

Nel caso Bibbiano, il verdetto in tribunale porta a un significativo ribaltamento delle aspettative: quasi tutte le accuse sono state respinte o ridimensionate. La Procura aveva richiesto condanne fino a 15 anni per oltre cento capi di imputazione, ma alla fine il tribunale ha confermato la validità solo di alcune azioni legate a episodi di falso e rivelazione di segreti. È un risultato che scuote l'intera vicenda e apre nuovi interrogativi.

La Procura di Reggio Emilia aveva chiesto condanne fino a 15 anni per oltre cento capi di imputazioni ma le uniche pene decise dal tribunale collegiale riguardano tre distinti episodi di falso in atto pubblico (due contestati a Federica Anghinolfi, uno a Francesco Monopoli ) e un’accusa di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale, per la neuropsichiatra Floriana Murru. I tre sono stati condannati nel processo sul “caso Bibbiano”, rispettivamente, a due anni, un anno e otto mesi e cinque mesi, con la sospensione condizionale. In particolare per Anghinolfi, ex responsabile dei Servizi sociali dell’Unione Val d’Enza e considerata dalla Procura reggiana la figura chiave del ‘sistema’, i falsi erano su una causale relativa ad un rimborso e un altro sulle spese di bilancio, mentre per Monopoli, assistente sociale, su una relazione chiesta dal tribunale civile per decisioni da prendere su un minore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it