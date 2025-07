Qui non entra più Mediaset no alla conduttrice | anni di successi insieme non sono bastati

Nonostante l'entusiasmo e le novità presentate a Cologno Monzese, alcune figure di spicco, tra cui l’apprezzata conduttrice, sembrano essere state lasciate fuori dai nuovi palinsesti Mediaset per il 2025/26. Un colpo inaspettato che solleva domande e delusione tra i fan, mentre il mondo della televisione si interroga sulle motivazioni di questa scelta e sul futuro di una stagione che promette sorprese.

Dietro l'entusiasmo e gli annunci che hanno animato la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 202526, si cela anche una lunga scia di malumori e aspettative infrante. Nonostante l'evento tenutosi a Cologno Monzese martedì 8 luglio sia stato scandito da conferme importanti e new entry significative, sono emersi anche volti noti che, con sorpresa di molti, non troveranno spazio nella nuova stagione televisiva targata Mediaset. E in alcuni casi, il silenzio pesa più di mille parole. Mentre il Biscione ha fatto sapere che Pomeriggio Cinque sarà affidato a Gianluigi Nuzzi e che Tommaso Labate avrà un programma su Rete 4, il pubblico ha appreso che l'esperimento del doppio Striscia la Notizia subirà un rinvio.