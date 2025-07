Guerra a Gaza sanzioni degli Usa contro l' esperta italiana dell' Onu | Porta avanti una campagna vergognosa

In un contesto di tensioni crescenti a Gaza, la recente campagna contro l’esperta italiana dell’ONU, Francesca Albanese, ha scatenato un acceso dibattito internazionale. Il suo rapporto "Dall'economia di occupazione all'economia di genocidio" denuncia pesantemente le pratiche di alcune aziende tecnologiche statunitensi, suscitando reazioni veementi. Una posizione che, inevitabilmente, mette in discussione i rapporti tra Italia e Stati Uniti, aprendo una riflessione sull’etica e sulla responsabilità globale.

Non sarà certamente piaciuto agli Stati Uniti il rapporto "Dall'economia di occupazione all'economia di genocidio" firmato da Francesca Albanese, la relatrice speciale per i territori palestinesi delle Nazioni Unite, che accusa - tra le altre cose - le principali aziende tecnologiche statunitensi. 🔗 Leggi su Today.it

