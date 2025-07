Migranti aumentano gli sbarchi in Grecia | è emergenza

L’arrivo di migliaia di migranti in Grecia sta trasformando la crisi in emergenza. Con imbarcazioni sovraffollate che attraversano il Mediterraneo, le operazioni di soccorso si moltiplicano, mettendo a dura prova le risorse e la solidarietà europea. La situazione richiede risposte immediate e coordinate per evitare tragedie e garantire sicurezza e dignità a chi fugge da guerra e povertà. È il momento di agire con decisione e umanità.

Migliaia di migranti in poche hanno attraversato il Mediterraneo dalla Libia alla volta della Grecia e, per il governo di Atene, è subito emergenza. Un peschereccio con a bordo circa 520 persone è stato soccorso 17 miglia nautiche a sud di Gavdos, al largo di Creta. Alle difficili operazioni di salvataggio, ostacolate dal mare mosso per i forti venti, oltre alla guardia costiera hanno partecipato una nave cargo battente bandiera delle Bahamas e due aerei della missione europea Frontex.

Migranti, "stesso fardello" per Italia e Grecia: necessaria una "risposta Ue comune" - Italia e Grecia, in quanto Paesi di primo ingresso, condividono il peso di una migrazione irregolare insostenibile.

Video. Creta vede un forte aumento dei migranti attraverso una nuova rotta marittima; Migranti: missione Ue a Tripoli e Bengasi per arginare l'aumento degli sbarchi in Italia e Grecia; L'Ue e la Grecia fanno pressioni sulla Libia per l'aumento di migranti nel Mar Mediterraneo.

Migranti, la Grecia tenta il "blocco navale" e sospende le richieste d'asilo - L'annuncio è arrivato dal presidente del Consiglio greco, Kyriakos Mitsotakis: "Tutti gli immigrati che entrano illegalmente nel Paese saranno arrestati e trattenuti" ... Lo riporta msn.com

Troppi sbarchi di migranti: la Grecia sospende le pratiche d'asilo - In risposta al gran numero di sbarchi sulle sue coste, la Grecia ha deciso di sospendere tutte le domande di asilo di coloro che arrivano nel Paese dal Nord Africa. Da informazione.it