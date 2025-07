Sinner piega Shelton è in semifinale a Wimbledon | sfiderà Djokovic

Jannik Sinner continua a stupire: con una vittoria convincente nei quarti di finale di Wimbledon, ha superato Ben Shelton in tre set, dimostrando tutta la sua determinazione. Il sorriso che accompagna il suo successo riflette la crescita e la fiducia acquisita in campo, ora pronto a sfidare Novak Djokovic in semifinale. Un match attesissimo che promette emozioni da brividi, e la sua strada verso la gloria è ormai spalancata.

Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon. Oggi, mercoledì 9 luglio, ha battuto nei quarti di finale Ben Shelton con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-4. Sinner ha sorriso dopo aver chiuso l'incontro al terzo match point per una vittoria importantissima con cui si lascia alle spalle i timori dopo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: sinner - shelton - semifinale - wimbledon

Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura - Sinner Shelton è uno dei match più attesi dei quarti di Wimbledon, con i fan che si chiedono cosa aspettarsi da questa sfida.

SUPER JANNIK Sinner, nonostante il problema al gomito, affronta e batte il tennista statunitense, numero 10 del ranking. A Jannik bastano tre set per mandare ko Shelton e conquistare un posto in semifinale a Wimbledon #Tuttosport #Sinner Vai su Facebook

Sinner è più forte del dolore al gomito: batte Shelton e torna in semifinale a Wimbledon Vai su X

Sinner in semifinale a Wimbledon, battuto Shelton; Jannik Sinner disinnesca Shelton in tre set: il n° 1 del mondo torna in semifinale a Wimbledon; Wimbledon. Sinner in semifinale. Cobolli fermato da Djokovic: 6-7, 6-2, 7-5, 6-4 - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale.

Wimbledon: Cobolli - Djokovic 4-5 nel quarto set. Conduce il serbo 2-1 LIVE Sinner batte Shelton 3-0 e vola in semifinale - 1 al momdo ha battuto in tre set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 7- Segnala ansa.it

Wimbledon: Cobolli-Djokovic 1-2 (7-6 2-6 5-7) LIVE LIVE Sinner batte Shelton 3-0 e vola in semifinale - 1 al momdo ha battuto in tre set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 7- Si legge su ansa.it