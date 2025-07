Calciomercato Juventus indiscrezione dall’Arabia Saudita | Inzaghi irrompe sull’obiettivo bianconero contatti per portarlo all’Al-Hilal!

Un colpo di scena scuote il calciomercato: dall’Arabia Saudita, Inzaghi si fa avanti per un obiettivo della Juventus, aprendo un nuovo fronte nella corsa ai grandi talenti. I contatti con l’Al-Hilal sono già avviati, minacciando di scombinare i piani della Vecchia Signora e dell’Inter. La battaglia per il rinforzo si fa sempre più incerta e appassionante: come si evolverà questa intricata trattativa?

Un'offensiva a sorpresa dall'Arabia Saudita rischia di complicare i piani di calciomercato della Juve e dell'Inter. Secondo le ultime notizie riportate dall'emittente araba SBA Sport, l'Al-Hilal, guidato dall'ex tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, avrebbe fatto una richiesta precisa alla sua dirigenza: l'acquisto di Ederson, potente centrocampista brasiliano dell'Atalanta. Un'operazione che mette in allarme l'Inter, che ha individuato nel mediano della Dea il sostituto ideale in caso di addio di Hakan Calhanoglu così come i bianconeri, da tempo sulle sue tracce.

Translate postC’è un bivio per Spalletti. Seguire le orme di Pioli in Arabia Saudita o fermarsi ad aspettare. Quelle voci sulla Juventus e una chance in Europa. L’ora delle riflessioni #calciomercato L’articolo completo su @Gazzetta_It Vai su X

Ora anche il calcio femminile #ArabiaSaudita #calciomercato https://bmbr.cc/cqgt6mp Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, sarà addio con Milik: possibile futuro in Arabia Saudita; Anche Kean verso l'Arabia Saudita, David apre alla Juventus; Juve, scelto il difensore: arriva dall’Arabia Saudita.

Retegui pazzesco, va in Arabia! All'Atalanta una cifra folle, calciomercato bollente in Serie A - Il calciomercato inizia a scladarsi, con la Serie A che è pronta a salutare il suo capocannoniere: Mateo Retegui. Come scrive tuttosport.com

Alberto Costa Juve, sirene insistenti da Arabia Saudita e Turchia: cosa filtra sul terzino arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes - Alberto Costa Juve, sirene insistenti da Arabia Saudita e Turchia: ecco che cosa filtra sul terzino arrivato a gennaio dal Vitoria Guimaraes Alberto Costa, giovane difensore della Juventus, è finito n ... Riporta juventusnews24.com