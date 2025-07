Cobolli lotta ma è Djokovic a raggiungere Sinner in semifinale

Nel cuore di Wimbledon, Djokovic si conferma un gigante del tennis raggiungendo la sua quattordicesima semifinale, sfidando un valoroso Cobolli in una battaglia emozionante. La partita, combattuta e ricca di suspense, ha visto il romano uscire a testa alta dopo un match di quattro set appassionanti. Ma ora, con la sua straordinaria esperienza, Djokovic si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa leggendaria competizione, puntando verso la finale con determinazione e classe.

Djokovic raggiunge la sua quattordicesima semifinale a Wimbledon e lo fa in una partita molto tirata contro Cobolli. Il romano esce a testa alta da questa sfida sul centrale londinese, lottata in quattro set (6-7 – 6-2 – 7-5 – 6-4) Cobolli vince il primo set in tie-break per cuori forti e realizza di essere in piena battaglia per la partita. Poi però le qualità immense del tennista serbo incominciano ad emergere insieme all’esperienza dei grandi campioni. Djokovic raggiunge Sinner in una semifinale che si preannuncia di altissimo livello, sperando che il fisico di Jannik sia ancora ottimale dopo la sfida contro Shelton di oggi che ha lanciato segnali incoraggianti, dopo l’infortunio al braccio avvenuto durane il match contro Dimitrov. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cobolli lotta ma è Djokovic a raggiungere Sinner in semifinale

In questa notizia si parla di: cobolli - djokovic - semifinale - sinner

