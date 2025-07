Colleferro Vigile del Fuoco 48enne rimane folgorato mentre taglia i rami pericolanti di un pino sulla Via Ariana Ricoverato in codice rosso all’Umberto I

Un incidente drammatico scuote Colleferro: un vigile del fuoco di 48 anni rimane folgorato mentre si occupava di tagliare rami pericolanti di un pino sulla Via Ariana. Trasportato d’urgenza all’Umberto I in codice rosso, il suo destino rimane incerto. Un episodio che ricorda quanto siano rischiose le operazioni di soccorso e l’importanza della sicurezza sul lavoro. Resta aggiornato per scoprire come si evolverà questa vicenda.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella serata di ieri, 8 Luglio, sulla Via Ariana tra Colleferro centro ed il Quartiere IV Km

