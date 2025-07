TFA sostegno X ciclo | basso numero di iscrizioni ecco dove non si svolge la preselettiva AGGIORNATO

Sei interessato a una carriera nel settore educativo? Con il TFA sostegno per il nuovo ciclo, si registra un calo di iscrizioni e alcune modifiche alle modalità di selezione. In particolare, in alcune regioni non si svolge più la preselettiva, permettendo a più candidati di accedere direttamente alla prova scritta. Scopriamo insieme quali sono le zone coinvolte e cosa aspettarci nei prossimi giorni, mentre i bandi si chiudono e il panorama si definisce chiaramente.

TFA specializzazione sostegno X ciclo: scaduto il primo bando, poche le iscrizioni. Si salta la preselettiva e gli iscritti svolgono le selezioni a partire dalla prova scritta, alla quale partecipano anche coloro che per normativa erano esonerati dalla preselettiva. Vediamo quale sarà l'andamento nei prossimi giorni, man mano che chiuderanno i bandi. L'articolo TFA sostegno X ciclo: basso numero di iscrizioni, ecco dove non si svolge la preselettiva AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sostegno - ciclo - iscrizioni - preselettiva

