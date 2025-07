Quando si gioca Sinner-Djokovic semifinale Wimbledon 2025 | possibile orario tv streaming

Preparati a vivere un duello epico tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, due giganti del tennis mondiale, nella semifinale di Wimbledon 2025. Il match, in programma venerdì 11 luglio alle 14.30 sul Centre Court, promette emozioni intense e vittorie da ricordare. Non perdere nemmeno un istante di questa sfida imperdibile, disponibile in diretta TV e streaming: sarà la...

Il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, affronterà la testa di serie numero 6, il serbo Novak Djokovic, nella semifinale della parte alta del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025, in programma venerdì 11 luglio. Il match sarà il secondo del programma sul Centre Court a partire dalle 14.30 italiane, e si giocherà dopo l’altra semifinale, tra lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz: sarà la decima sfida tra i due sul circuito maggiore, con l’azzurro in vantaggio per 5-4. La semifinale di Wimbledon 2025 tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando si gioca Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon 2025: possibile orario, tv, streaming

In questa notizia si parla di: semifinale - sinner - djokovic - wimbledon

Sinner, cosa c'è dietro l'inizio choc nella semifinale: il dialogo con l'allenatore e il freddo. «Non salta» - Jannik Sinner si trova ad affrontare un inizio choc nella semifinale degli Internazionali, mentre il freddo pungente sembra influenzare il suo gioco.

Djokovic in semifinale a Wimbledon Ottima prova di Cobolli Il serbo se la vedrà con Sinner Vai su Facebook

Londra Sinner è il più giovane a raggiungere la semifinale in 4 Slam di fila dai tempi di Rafa Nadal (2009) È la sua settima semifinale Slam in carriera, la seconda a Wimbledon (2023 -Djokovic 63 64 76). Forza Jannik #WIMBLEDON Vai su X

Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon; Wimbledon. Sinner in semifinale. Cobolli fermato da Djokovic: 6-7, 6-2, 7-5, 6-4 - Wimbledon, singolare maschile: tutti i risultati in tempo reale; Sinner vince contro Shelton e va in semifinale a Wimbledon. Djokovic avanti 2 set a 1 su Cobolli.

Sinner quando gioca? La semifinale a Wimbledon contro Djokovic: data, orario e dove vederla in tv e streaming - Jannik Sinner ha conquistato la sua prima semifinale a Wimbledon grazie al successo in tre set (7- Come scrive msn.com

Sinner-Djokovic, semifinale Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv - Il numero uno al mondo ha superato in tre set Ben Shelton per approdare per la seconda volta in carriera al penultimo atto dei Championships ... Segnala corrieredellosport.it