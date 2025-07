Rios Inter la Roma fa sul serio | contatti nella notte per anticipare i nerazzurri cosa filtra

Rios Inter si fa sul serio: la Roma ha fatto un passo decisivo nella notte, tentando di anticipare i nerazzurri per assicurarsi il talento colombiano del Palmeiras. Con i contatti che si intensificano e le strategie di mercato sempre più sferrate, il futuro di Richard Rios si tinge di suspense e sorprese. Cosa filtra davvero? La corsa per il centrocampista è appena iniziata, e le prossime ore saranno decisive.

Rios Inter, le ultime sul futuro del centrocampista colombiano del Palmeiras nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 del Palmeiras, è stato recentemente accostato all’ Inter come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu. Tuttavia, nelle ultime ore la trattativa ha preso una piega inaspettata, con la Roma che sembra essere diventata la destinazione più probabile per il giovane talento. Secondo quanto riportato da Sportitalia, ci sono stati contatti diretti tra la dirigenza giallorossa e il Palmeiras nella notte, con la volontà di chiudere rapidamente l’operazione per portare Rios nella capitale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rios Inter, la Roma fa sul serio: contatti nella notte per anticipare i nerazzurri, cosa filtra

Calciomercato Inter, per il centrocampo c’è Richard Rios nel mirino: le ultime - L’Inter si muove con decisione sul calciomercato, puntando a rafforzare il centrocampo. Dopo i continui rumors, spunta il nome di Richard Ríos, talento del Palmeiras che ha già catturato l’interesse della dirigenza nerazzurra.

