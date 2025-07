Traffico Roma del 09-07-2025 ore 20 | 30

Buonasera a tutti i nostri ascoltatori: tra le strade di Roma, il traffico si fa intenso questa sera del 9 luglio 2025 alle ore 20:30. Tra rallentamenti e incidenti, la situazione richiede attenzione e pazienza. Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per muovervi più serenamente nel cuore della città eterna.

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione ben trovati cominciamo col raccordo anulare in carreggiata interna abbiamo incolonnamenti a partire da casa fino a Castel Giubileo altre cose sempre in interna a partire dalla Nomentana all'uscita La Rustica ancora in carreggiata interna da segnalare un incidente che sta provocando code tra l'uscita Pontina Eur è il bivio con la Roma Fiumicino in direzione quindi Aurelia restiamo sulla raccordo in carreggiata esterna traffico intenso con rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino all'uscita Tuscolana in tangenziale permangono code da Corso Francia la direzione di San Giovanni decisamente trafficata anche la Roma Fiumicino interessata da code a tratti tra Parco dei Medici all'Eur e ci sono cose anche tra le Tre Fontane via Isacco Newton in questo caso verso Fiumicino nel quadrante tutto è decisamente trafficate la via del mare l'ostiense con le code dal Torrino a Vitinia code anche sulla Colombo da via di Mezzocammino via di Malafede incidente la Pontina Attenzione ci sono in colonna 20 da via di Castel di Decima fino a Spinaceto in direzione dell'EUR nel frattempo la polizia locale Ci Segnala la chiusura per un incendio di via della Magliana nei pressi di via Luigi candoni per lo stesso incendio chiusa via Ettore Morselli per un altro incendio chiusa la Portuense nei pressi di via Luigi stipa ci troviamo nella zona della fiera di Roma la stessa via Portuense chiusa per una fuga di gas tra via della Magliana & via Senorbì