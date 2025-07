Prevenzione e salute pubblica l' 11 e il 14 luglio screening sanitari gratuiti nel campo rom di Japigia

Il benessere della comunità inizia con la prevenzione. Per questo, il Polo socio-sanitario di prossimità organizza due giornate di screening gratuiti nel campo rom di Japigia, il 11 e il 14 luglio. Un'opportunità preziosa per promuovere salute e prevenzione tra le persone più vulnerabili, rafforzando il legame tra servizi sanitari e cittadini. Non lasciamoci sfuggire questa occasione per vivere in un territorio più salubre e inclusivo.

Nell’ambito delle attività di prevenzione e promozione della salute pubblica programmate dal Polo socio-sanitario di prossimità, nelle giornate di venerdì 11 e lunedì 14 luglio l’équipe del servizio comunale effettuerà degli screening sanitari gratuiti in favore delle persone residenti nel campo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

